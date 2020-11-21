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عبد الله الرويشد يعرب عن إعجابه بألبوم أصالة.. والأخيرة ترد

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان الكويتي ​عبد الله الرويشد​ عن اعجابه الشيديد بألبوم الفنانة السورية ​أصالة​ الجديد وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الرويشد قائلا: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة.

لترد أصالة عليه قائلة: أستاذي الغالي صاحب القلّب الذّهب والرّوح المُفرحه .. سعادتي كبيره بسماعك للألبوم ومنّ كلّ قلبي بتمنّى غنّي منّ ألحانك الخالده وكمان كتير اشتقت لحديثك الممتع .. الله يجمعنا قريب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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