عبد الله الرويشد يعرب عن إعجابه بألبوم أصالة.. والأخيرة ترد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان الكويتي ​عبد الله الرويشد​ عن اعجابه الشيديد بألبوم الفنانة السورية ​أصالة​ الجديد وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الرويشد قائلا: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة.

لترد أصالة عليه قائلة: أستاذي الغالي صاحب القلّب الذّهب والرّوح المُفرحه .. سعادتي كبيره بسماعك للألبوم ومنّ كلّ قلبي بتمنّى غنّي منّ ألحانك الخالده وكمان كتير اشتقت لحديثك الممتع .. الله يجمعنا قريب.