ميريهان حسين تتألق بإطلالة جريئة .. شاهد

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهرت ميريهان بإطلالة ليلية ساحرة ،حيث إرتدت فستان أسود تميز بقصة عصرية جريئة ومرصع بالخرز الذهبى ،وإعتمدت شعرها مرفوعاً بطريقة جذابة ،وأضافت بعض الإكسسوارت الرقيقة على طلتها .

وعلقت الفنانة ميريهان حسين على نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة بعد عرضه على منصة الأفلام العالمية نتفلكس. وكتبت ميريهان حسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك .. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور و مرئي بيطلع اقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك انت.. ده لو أي كتاب.. فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة اللي انا مدمناها من وانا عندي ٩ سنين.. كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي و لسه بقراها و بعشقها بكل شخصياتها و تفاصيلها". وأضافت: "فالما أشوف رفعت اسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب و أشم رائحة أكل رئيفة و اتفرج على اكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الراااائع ده لازم اكون فخورة بكل صناع العمل ده".

يشار الى أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.