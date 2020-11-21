بعد تصدره التريند .. هجوم عنيف من رواد تويتر على محمد رمضان

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يذكر ان الفنان محمد رمضان، نشر تعليقا جديدا على أزمته المتداولة بعد نشر صورة له مع مطرب اسرائيلى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وقال محمد رمضان: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه ❤️☝???? قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان.
ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.
وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.
ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.
ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.
وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.
ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".
ودرست نقابة المهن التمثيلية أزمة الفنان محمد رمضان بعد ظهوره فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والتى أثارت حالة من الجدل الواسع واتهمه الجمهور بالتطبيع مع اسرائيل.
وتواصل الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين مع الفنان محمد رمضان لمعرفة الملابسات الخاصة بالصورة التى تم نشرها وبناء عليه سيتم اصدار بيان خاص بالنقابة بشان هذه الواقعة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح "، مضيفا:" لو الصورة دي حقيقية يبقى محمد رمضان عنده مشكلة مع كل المصريين ".
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