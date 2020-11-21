هو كان عارف إنه إسرائيلي؟ أمير طعيمة يتساءل قبل الهجوم على محمد رمضان

علق الشاعر امير طعيمة على ازمة الفنان محمد رمضان المتداولة، بسبب ظهوره فى صورة مع مطرب اسرائيلي واتهامه بالتطبيع.

وقال أمير طعيمة من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: "ما ينفعش تهاجم رمضان او تدافع عنه الا لو عندك المعلومة دي: هل هو كان عارف ان الشخص ده اسرائيلي؟"

واضاف :" لو عارف يبقي تصرف خاطئ بكل المقاييس لان اسرائيل كانت وستظل عدوة تاريخية"

وتابع: "اما لو مَش عارف فالهجوم عليه فيه مزايدة وظلم، الفنان بيتصور يوميا مع العشرات ومَش هيسأل كل واحد انت منين".

نشر الفنان محمد رمضان، تعليقا جديدا على أزمته المتداولة بعد نشر صورة له مع مطرب اسرائيلى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقال محمد رمضان: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه ❤️☝???? قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان