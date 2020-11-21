سميرة عبدالعزيز: أتمنى عرض مسرحية "الوصية" في كل محافظات مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها سعيدة بالمشاركة في مسرحية "الوصية"، والتي تجسد شخصية الشهيد محمد المعتز رشاد، لافتة إلى أنها تجسد في المسرحية شخصية والدة الشهيد.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العمل هو تكريم لكل شهداء مصر، ولكنه لا يعطيهم ولو 1 % مما قدموه لمصر من تضحية.
وتابع: "سعيدة بالمشاركة في المسرحية، ولو طولت أمسك بندقية هروح أحارب معاهم في سيناء"، لافتة إلى أن المسرحية عمل جميل جدا، وأنها تتمنى أن يعرض في كل محافظات مصر.