أحلى الجميلات .. نبيلة عبيد تهنئ لبنى عبد العزيز بعيد ميلادها

وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانتي جميلة يا أحلى الجميلات.. الأستاذة لبنى عبد العزيز يا رب دايما تفضلي منورة دنيتنا".

ومن ناحية اخر نشرت الفنانة نبيلة عبيد، مقطع فيديو قصيرا لها استعادت به مشاهد من أحدث أفلامها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة :" نهاركم سعيد.. كل القصايد بتحكي عن جمالكم وحلاوتكم.. اشوفكم دايما أصدقائي بخير ومساء الخير على عيونكم....#سينما_نبيله_عبيد".

يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي.

مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.