درة: سعيدة بردود الفعل وتفاعل الجمهور مع حكاية «أول السطر»

قالت النجمة درة إن حالة من السعادة سيطرت عليها هي وفريق عمل حكاية "أول السطر"، وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مشيرة في بيان لها، إلى أن ذلك جاء بعد أن حققت أولى حلقات المسلسل تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.

الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة. وامتازت بانسانيتها العالية، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي.. والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

على صعيد آخر تواصل أسرة الحكاية التصوير رغم الظروف المناخية والأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع القاهرة أمس الجمعة وتحدى صناع العمل هذه الظروف واصروا على التصوير فيها.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.