هند صبري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 مع ابنتها والنجوم يهنئونها..بالصورة

هند صبري احتفلت اليوم بعيد ميلادها ال 41، ونشرت صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها برفقة ابنتها، وتلقت عشرات رسائل التهاني من زملائها والجمهور في هذه المناسبة.

هند صبري تحتفل مع ابنتها بعيد ميلادها

ونشرت هند صبري صورة لها على انستقرام وهي تقطع قالب حلوى عيد ميلادها، وظهرت بجانبها ابنتها والتي أخفت وجهها عن الصورة، ووجهت هند صبري رسالة إلى الجمهور وإلى زملائها بعد تلقيها عشرات رسائل التهاني على عيد ميلادها وقالت:" عيد بأية حال عدت يا عيد.. أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي و عائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي و جمهوري ..أحبكم".

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد هند صبري

وقالت هند صبري إن فكرة قالب حلوى عيد الميلاد من ابنتها وأختها، وهنأ عدد كبير من النجوم هند صبري على عيد ميلادها، ومنهم عمرو يوسف ولطيفة وكارمن سليمان وساندي وجومانا مراد وسلافة معمار وظافر العابدين وبدرية طلبة ودينا وغيرهم، بالإضافة إلى ليلى علوي التي كتبت لها رسالة خاصة وقالت:"كل سنة وانتي طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الابداع والأعمال المهمة والمميزة".

وهنأت الفنانة يسرا هند صبري قائلة:" كل سنة و انتي طيبة وحبيبة قلبي اوي اوي.. كل سنة و انتي دايما في نجاح وراحة بال و دايما جدعة و سند و صاحبة صحابك"، ونشرت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لوالدتها مع هند صبري وهنأتها بعيد ميلادها قائلة:" حبيبت امي الغالية قوي علي قلبها وقلبي كل سنه وأنت سعيدة وجميلة زي ما انت يا هند".

هند صبري تعود للدراما في مسلسل "هجمة مرتدة"

وعلى الجانب الفني، تعود الفنانة هند صبري إلى الدراما بعد غياب ما يقارب عامين، وذلك من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، وتصور حالياً مشاهدها في المسلسل بعد تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي أجلت عرضه من موسم رمضان الماضي، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم مثل هشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي وغيرهم.

وكانت آخر أعمال هند صبري الدرامية في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين والذي عرض في موسم رمضان 2017.