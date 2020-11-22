محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه قصة "خط الصعيد" في مسلسله "موسى" وسر شعره الأبيض       

محمد رمضان كشف تفاصيل جديدة عن مسلسله الجديد "موسى"، وحسم الجدل حول اقتباس قصة المسلسل من القصة الحقيقية التي اقتبس منها فيلم "الجزيرة" أحداثه، وعلاقتها بقصة "خط الصعيد"

محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسله "موسى"

وحسم محمد رمضان الجدل حول قصة مسلسله الجديد "موسى"، والتي تردد إنها مقتبسة من قصة شخصية "عزت خنفي"، تاجر السلاح والممنوعات، والذي قدمه أحمد السقا من قبل في فيلم "الجزيرة"، وقال رمضان في تصريحات له إن قصة مسلسل "موسى" في زمن قبل واقعة "عزت حنفي"، وهو ما قد يشير على تقديمه لقصة من فترة التسعينيات في صعيد مصر.

نجوم جدد في مسلسل محمد رمضان "موسى"

وقال محمد رمضان إن مسلسله الجديد أقرب إلى القصة الشهيرة "خط الصعيد"، والتي قدمها عادل إمام من قبل في فيلمه الكوميدي "احترس من الخط"، ومن المتوقع أن يقدم محمد رمضان قصة شبيه حول عالم تجارة السلاح في الصعيد، وكشف مؤخراً عن إنضمام عدد كبير من النجوم إلى المسلسل وعلى رأسهم الفنانة سمية الخشاب والفنانين صبري فواز وسيد رجب.

وانضم إلى مسلسل "موسى" مؤخراً عدد من النجوم ومنهم الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وإيمان العاصي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وعبير صبري وغيرهم، واعتذر الفنان باسم سمرة عن العمل بعد تعاقده معه مؤخراً، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

تكريم محمد رمضان في مدينة أسوان

وكشف محمد رمضان أيضاً في تصريحاته عن سر ظهوره بالشعر الأبيض مؤخراً، والذي أثار الجدل كثيراً بسببه، وقال إنه يحب التغيير وإنه سيظهر به في عمل غنائي جديد ويعتبره مفاجأة جديدة للجمهور، وظهر رمضان بالشعر الأبيض في حفل تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية والذي حصل به على جائزة أفضل ممثل وأهدى الجائزة إلى الفنان عادل إمام.

وتلقى محمد رمضان تكريماً أخيراً في مدينة أسوان جنوب مصر، ونشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو للحظة وصوله إلى مطار محافظة أسوان وفاجئ متابعيه بالظهور وهو يرتدي الجلباب الصعيدي لحظة نزوله من الطائرة الخاصة التي وصل بها، كما صاحب الفيديو أغنية الفنان أحمد شيبة "إحنا الصعايدة" والتي كانت إحدى أغاني مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في رمضان 2018.