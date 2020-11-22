صور جديدة وفيديو مميز لـ ميريام فارس مع طفليها "جايدن ودايف"

ميريام فارس احتفلت مع طفليها بمرور شهر على ميلاد ابنها الثاني "دايف" في فيديو احتوى على مجموعة صور تجمعهما في لحظات عفوية وكذلك مع ابنها الأول جايدن.

ميريام فارس تحتفل بمرور شهر على ميلاد ابنها الثاني

ميريام فارس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها بكل من طفليها جايدن ودايف، الفنانة اللبنانية ظهرت في الفيديو الذي احتوى على العديد من الصور التي تجمعها بأطفالها بمناسبة مرور شهر على ميلاد طفلها الثاني دايف الذي ظهر في الصور مع والدته وهي تقبله، بينما ابنها الأول جايدن خطف الأنظار كذلك بصورة عفوية مع والدته التي أظهرت مدى الانسجام بينهما، الفنانة ميريام فارس علقت على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "احتفل بمرور شهر على ميلاد ابني دايف".

ميريام فارس: "أنا ممتنة جدًا لتجربة الأمومة للمرة الثانية"

ميريام فارس كشفت كذلك عن سعادتها بتجربة الأمومة للمرة الثانية التي تخوضها بعد ميلاد ابنها دايف، وأكدت أن الأمومة تشبه السحر خصوصا مع وقوعها في الحب مرة أخرى فكتبت: "أنا ممتنة جدًا ومباركة لتجربة الأمومة للمرة الثانية، إنه لأمر سحري للغاية كيف يمكنك الوقوع في الحب مرة أخرى"، الفيديو الذي نشرته ميريام فارس صاحبه أغنيتها الشهيرة "غافي" التي طرحتها في عام 2016، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية أكثر من نصف مليون مشاهدة.

الظهور الأول لميريام فارس مع ابنها "دايف"

ميريام فارس كانت قد استعرضت لحظاتها الأولى مع ابنها الرضيع ونشرت فيديو لها على حسابها في "انستجرام"، وظهرت وهي تحتضنه وتضمه إليها وتقبله بعد أيام قليلة من ولادته، وشاركت الجمهور لحظاتها الخاصة مع مولودها الجديد والتي اعتبرتها أفضل أوقاتها، وقالت في تعليقها على الفيديو:"أعيش أفضل أيام حياتي"، وقد حظى الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية مع ابنها الرضيع "دايف" باهتمام كبير من قبل جمهورها، خاصة إنه يعتبر الظهور الأول لها بعد الولادة، وكذلك أول ظهور لابنها رغم إخفائها جزء من ملامحه كعادتها.

وكانت ميريام فارس قد أعلنت بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أسبوع من ولادته سراً وكذلك بعدما أخفت فترة حملها عن الجميع، ونشرت فيديو على "انستجرام" وزفت به الخبر للجمهور وقالت:" صحيح انك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"، وظهرت ميريام فارس ممسكة بيد ابنها الثاني وكشفت عن اسمه "دايف ميتري".