فيلم الصندوق الأسود يقترب من 181 ألف جنيه إيرادات خلال يوم

حقق فيلم "الصندوق الأسود" ايرادات بلغت 180 ألفا و680 جنيها أول أمس ليحتل المركز الأول بعد مرور ما يقرب من شهر.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

تصدر فيلم "الصندوق الأسود" لـ منى زكي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت النجمة منى زكي، خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC، إن الضرب داخل أحداث فيلم الصندوق الأسود كان حقيقيا. وأضافت: "كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس". وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.