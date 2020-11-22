محمد رمضان يتصدر تويتر بعد صورته مع مطرب إسرائيلي.. ومغردون: اتصور مع عدو المنسي

تصدر محمد رمضان تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له في إحدى حفلات دبى، ويحتفل مع عدد من الإسرائيليين على أنغام أغنية "Hava Nagila".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد رمضان تجمع بينه وبين المطرب الاسرائيلي عومير آدام، ما اثار غضبهم حول الصورة وقرروا شن حملة هجوم علي محمد رمضان بعد تصرفه الذي وصفه الكثيرين "بالتطبيع".

وجاءت ردود افعال رواد السوشيال ميديا:

قوللي ياعصام إيه الفرق بين البلطجي و الإسرائيلي غير الفرق اللي كل الناس عارفاه ؟

ثقه فى الله انك هتكون فى الهبوط

هذا لا يستحق نمبر وان يجب الغاء الاشتراك في القناة فورا ... إنه شخص لا يجب أن نقتدي به

المضحك إن #محمد_رمضان هيطلع يقول أنا مكنتش أعرف إنه إسرائيلى ..

مات المنسي ليعيش رمضان فعاش رمضان ليتصور مع عدو المنسي

كان مايكل كابلين منظم الحفل الخاص في دبي، الذي حضره محمد رمضان وعدد من الشخصيات العامة من بينهم المغني الإسرائيلي عمير آدم والممثل إلاد تسلا ولاعب كرة القدم ضياء سبع، نشروا فيديو لرمضان، وهو على متن يخت ووجه الشكر للفنان المصري وللاعب الـDJ لعرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Nagila.

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الإعلامى الإماراتى حمد المزرعى يدعم إسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.