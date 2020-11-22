دنيا بطمة تحتفل بابنتها الجديدة بجلسة تصوير خاصة وتوثق لحظات ولادتها بالفيديو

دنيا بطمة أفرجت عن جلسة تصوير خاصة مع ابنتها الجديدة "ليلى روز" بعد ما يقارب شهر من ولادتها، ونشرت لحظات استقبالها وولادتها في المستشفى وكواليس عملية الولادة.

دنيا بطمة تكشف كواليس ولادة ابنتها الثانية بجلسة تصوير

وشاركت دنيا بطمة جمهورها لحظات جديدة من ولادة ابنتها الجديدة "ليلى روز"، ونشرت جلسة تصوير خاصة مع ابنتها من المستشفى بعد ولادتها، وذلك بمناسبة انتهاء أجازة الوضع، وقالت في رسالتها للجمهور:" اليوم كملت فترة النفاس والراحة أنا وحبيبتي بيبي ليلى روز، وحبيت نتقاسم معاكم تجهيزات ولادتها ولحظات فرحتي، الحمد لله يا ربي على هذه النعمة والفرحة لي مكينش بحالها الصراحة والله يرزق كل واحد مثل هذه النعمة والفرحة".

دنيا بطمة توثق لحظة ولادة ابنتها الجديدة بالفيديو

ونشرت دنيا بطمة فيديو للحظات ولادة ابنتها، والتي كانت في حضور زوجها محمد الترك، وكذلك اللحظات الأولى لابنتها بعد الولادة وقالت:"2020 أراد العبد أن يأخذ مني فرحتي وسعادتي لا أكثر ولا أقل، لان العبد ما هز فيني ولا شعر انا ابقى انا مهما حصل، لكن ممشيتش بيديا خاويين بل عوضني ربي حبيبي ورب العباد اجمعين بفرحة وسعادة ما لها مثيل بنوته كنشوف عيونها كتنسيني وكتغنيني عن الدنيا ومافيها عيونها كتقول غدا أجمل واحسها فال خير عليا وعلى احبتي".

دنيا بطمة توجه رسالة للجمهور بعد ولادة ابنتها "ليلى روز"

ونشرت أيضاً دنيا بطمة فيديو وثقت به تحضيرات الولادة منذ لحظة دخولها المستشفى، وكذلك للتجهيزات الخاصة لحفل استقبال ابنتها الجديدة، وصوراً لها مع والدتها وعائلتها وزوجها، واختتمت رسالتها للجمهور قائلة:"كانت عندي فرحة اولى هيا عمري زوزو، والآن جات فرحتي الثانية عمري لولو، غزل تزادت فالرفاع بالبحرين، وليلى روز بمراكش بالمغرب، يا ترى الوجهة الجاية على أي بلد، 2020 جميلة بحلوها ومرها كلشي كيفوت وكيبقى ذكريات نضحكو عليها فايامنا القادمة.. 2021 أجمل وأجمل وأجمل".

ووجهت دنيا بطمة الشكر لكل من هنأها على مولودتها الثانية "ليلى روز"، وقالت:" شكرا لكل من باركلي عبر مواقع التواصل او الهاتف وكل من زارني من أهلي وأحبابي وكل المقربين وأصدقائي الأوفياء، وحتى الناس لي مكنعرفهاش ولي كنعرفها غير من بعيد وباركتلي واعتذر اذا مقدرتش نرد على رسائلكم كلكم شكرا على اصلكم ومعدنكم الطيب".