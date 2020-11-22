رضوى الشربيني ترد بالفيديو على أنباء ارتباطها بزوج صديقتها المذيعة الشهيرة

رضوى الشربيني تصدرت مواقع التواصل اليوم بعد تداول أخبار وشائعات حول استعدادها للزواج من زوج زميلة لها بنفس القناة التي تعمل بها، وهو ما أثار ضجة كبيرة دفعتها للرد على هذه الشائعات.

رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها برجل متزوج من صديقتها

وتداولت شائعات وأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي حول استعداد المذيعة رضوى الشربيني للزواج من زوج مذيعة شهيرة تتمتع بشهرة وتقدم برنامج على نفس القناة، وتعتبر من أقرب زملائها في القناة، وهو ما أثار زوبعة على مواقع التواصل بسبب اتهام رضوى الشربيني بخطف زوج صديقتها وكذلك اتهامها بالتناقض مع ما تقدمه في برنامجها حول حقوق المرأة ونصائحها للسيدات بعدم القبول بالزواج من متزوج، وهو ما دفعها للرد سريعاً على فيسبوك.

رضوى الشربيني تنفي زواجها: لن أقبل أن أكون ضرة

وقالت رضوى الشربيني في الفيديو الذي نشرته مباشرة على فيسبوك إنها معتادة على مواجهة الشائعات حول حياتها الخاصة، ومنها شائعة زواجها 13 مرة وغيرها، ولكنها في كل مرة تفضل الصمت وتجاهل الشائعات، إلا إن هذه المرة قررت الرد وحسم الجدل بسبب ارتباط الشائعة بشخصيات أخرى محترمة وتكن لهم كل إحترام وتقدير ولا ذنب لهم في ذلك.

وأضافت رضوى الشربيني إنها غير مرتبطة في الوقت الحالي، وقالت إنها فوجئت بالشائعة الغريبة حولها بعد انتهاء حلقتها اليوم، وهي تعرف لماذا خرجت هذه الشائعة في ذلك التوقيت، وأشارت إلى إنها عندما تقرر الزواج ستخبر الجميع بالأمر، لأنها لا تفعل شيئاً في الخفاء، وطلبت من مروجي الشائعات بعدم الزج بالآخرين معها والذي قد يتسبب في خراب بيوت أشخاص محترمين، ووصفتهم بعائلتها وأشقائها.

رضوى الشربيني غاضبة بسبب شائعات زواجها

واختتمت رضوى الشربيني الفيديو قائلة إنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية، ولا تخالف آرائها في البرنامج، ولكنها تحترم حرية من تقبل أن تكون زوجة ثانية، ووجهت اعتذاراً لصديقتها المذيعة وزوجها بسبب الشائعة التي واجهتهما بسببها مؤخراً، وأضافت إنها مثل أي شخص لديها عائلة تتأذى من الشائعات، وطلبت من الجمهور عدم تصديق كل ما يقال وكل الشائعات حولها.

وحققت رضوى الشربيني-39 عام- شهرة واسعة بسبب آرائها الجدلية والجريئة في برنامجها "دوت الخليج وبس"، الموجهة للسيدات، والذي تقدمه على شاشة قناة "cbc" منذ عام 2017.