شاهد.. يحيي الفخراني وعبد الرحيم كمال بكواليس نجيب زاهي زركش

نشر الكاتب عبد الرحيم كمال صورة له بصحبه الفنان القدير يحيي الفخراني من كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش.

ويواصل النجم يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش" والذي بدأ تصويره منذ شهر.

المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر و ونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.

كان آخر عمل درامي للفخراني في الدراما الرمضانية مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عرض في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشارك في بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف.

ويتواجد في العمل ايضا كريم عفيفي وقال خلال لقاء مع برنامج Theinsider بالعربي، إنه كان حلمًا بالنسبة لي الوقوف أمام يحيي الفخراني في عمل فني

تابع: لم أقرأ الدور فأنا قبلت الدور بمجرد معرفتي بوجوج الفخراني مؤكدًا أن طريقة تعامله لطيفة أنه شخص بسيط ويتحدث مع الجميع.

كما عبر عن سعادته بالتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال لأنه كاتب كبير وأعماله كلها ناجحة.

تابع أنه يقدم شخصية "سعد" سيحبها الجمهور هو بني آدم طبيعي يضحك أحيانا ويبكي في أحيان أخرى كأي إنسان

يذكر انه تم تعيين الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبد العزيزة فى مجلس الشيوخ ليؤكد أهمية دور الفن والمبدع فى الحياة السياسية، وأن كلاهما يخدم الآخر ولم يكن اختيار الفخرانى وسميرة الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الشيوخ والذى كان يطلق عليه سابقا مجلس الشورى تعيين عدد من النجوم.