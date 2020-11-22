وفاء عامر شقيقتها تهنئ ايتن بعيد ميلادها: كل سنة وانتي طيبة يا تونة

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، هنأت من خلالها شقيقتها ايتن عامر بعيد ميلادها.

وكتبت وفاء عامر : "كل سنة و انتى طيبة يا تونة العمر كله فى سعادة وهنا ان شاءالله ".

وشرت بوسى عدة فيديوهات من خلال خاصية الاستورى من خلال حفل عيد ميلاد ايتن عامر بحضور شقيقتها الفنانة وفاء عامر و زوجها محمد عز العرب.

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‫وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.‬

وشاركت وفاء عامر" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لتعبر عن شكرها وامتنانها لمتابعيها وفرحتها بتخطى ال 2 مليون متابع.

وعلقت وفاء عامر على الصورة: "الى احبائي شكرا 2 مليون متابع"، وانهالت عليها تعليقات المتابعين معبرين عن حبهم وتقديرهم، وجاءت ابرز التعليقات

وظهرت وفاء عامر في الصورة باطلالة صفراء وهي مبتسمة، ويؤكد الجمهور أن الفنانة وفاء عامر معروف عنها تلقائيتها وبساطتها وبشاشتها والتي تظهر في كل لقاءاتها.

وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" حيث تجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتدور أحداث العمل الفني حتي تمر بعدة أزمات خلال العمل الفني ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر، أخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

وكانت قد كشفت الفنانة آيتن عامر عن نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، لترد على من يدعى إصابتها.

وكتبت عبر حسابها على تويتر:"يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع سلبي شكرا على السؤال، وارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا".

واشادت بمسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين وقالت أيتن عامر من خلال تغريدتها: "مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".