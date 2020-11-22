برفقة يسرا.. أحمد السبكي يشوق الجمهور لأحدث أعماله

نشر المنتج احمد السبكي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهر السبكي في الصورة برفقة الفنانة يسرا وصناع فيلمه الجديد "ليلة عيد".

وعلق السبكي علي الصورة قائلا:" فيلم #ليلةالعيد قريبًا صناع .. كبارية .. والفرح .. وساعة ونص .. والليلة الكبيرة .. ومسلسل رمضان كريم راجعين فى .. فيلم #ليلةالعيد قريبًا ."

وكان المنتج أحمد السبكى قد شارك صورة جديدة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السبكى بصحبة الفنان أحمد حاتم والمؤلف محمود زهران وكتب معلقًا على الصورة: "فيلم العاشق.. أحمد حاتم.. تأليف محمود زهران.. إخراج عمرو صلاح".

يذكر أن أحمد حاتم شارك في بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

كانت قد تسلمت جائزة افضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات العربية وذلك عن دورها فى مسلسل "خيانة عهد".

وعلقت يسرا : "بكل حب وامتنان بشكر جمهوري الحبيب اللي صوتلي في استفتاء مهرجان الفضائيات العربية كأحسن ممثلة في 2020 عن دوري في مسلسل "خيانة عهد".

وكانت يسرا قد حرصت على تهنئة صديقتها التونسية هند صبري بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت "يسرا " صورة لها برفقة هند صبري وعلقت علي الصورة قائلة : كل سنة و انتي طيبة و حبيبة قلبي اوي اوي .كل سنة و انتي دايما في نجاح وراحة بال و دايما جدعة و سند و صاحبة صحابك