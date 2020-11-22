نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يُفجع الفنان إبراهيم السمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان إبراهيم السمان عن وفاة عمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

كتب إبراهيم السمان منشورًا قال فيه :"البقاء لله وحده، عمي في ذمة الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها،أشهد الله أنه كان نعم الأب للجميع".

وفي سياق آخر، شارك إبراهيم السمان مؤخرًا في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "الإ أنا"، والحكاية شارك في بطولتها ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، محمد الصاوي، محمد علي رزق، نادية رشاد، رضوى جودة، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن.