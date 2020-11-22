درة تنتهى من تصوير حكاية "أول السطر" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها في حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي يتم عرضها حاليًا على قناة DMC، ومن المُقرر أن تنتهي من تصويرها بعد أسبوع،والمسلسل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.

مسلسل "إلا أنا"، عرض منه سبع حكايات، وهم "بنات موسى" التي قامت ببطولتها وفاء عامر، و"سنين وعدت" التي قامت ببطولتها أروى جودة، و"أمل حياتي" لحنان مطاوع، و"أمر شخصي" لشيري عادل، و"ضي القمر" لكندة علوش، و"لازم أعيش" لجميلة عوض، وحكاية "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة السينمائية فيلم "يوم وليلة "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، ﺗﺄﻟﻴﻒ يحيى فكري، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل.