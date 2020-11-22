أبرز 6 تصريحات لـ رضوى الشربيني بعد شائعة زواجها سرا

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد شائعة زواجها سرًا وقبولها بـ لقب الزوجة الثانية.

وظهرت رضوى الشربيني في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي تنفي هذه الشائعة، حيث بدت منفعلة إلى حد كبير.

وقالت رضوى الشربيني: "اللي عايز يحبني ويعرف عني حاجة كويسة أهلا وسهلا واللي مش عايز خلاص.. قررت أرد على الشائعة لأنها تخص ناس تانية وغاليين عليا.. وتوقيت صدور الشائعة ليس صدفة".

وأضافت: "أنا لست في علاقة وعندما أرتبط سأعلن ذلك وأنا لا أفعل شيئا في الخفاء ولدي جرأة أن أعلن عن أي شيء".

وأكملت رضوى الشربيني: "مواطن غير محترم طلع شائعة غير محترمة لأنها تضر عائلة بأكملها.. لا أقبل أن أكون زوجة ثانية أو ضرة والست اللي بتقبل بكده هي حرة".

واختتمت رضوى الشربيني رسالتها قائلة: "عمري ما هكسر قلب ست تانية وانا دايما بنصف المرأة في برنامجي".

وتألقت رضوى الشربيني في الموسم الجديد من برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي" بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الأزياء التي كانت من اختيار الستايلست سعيد رمزي.

وتميزت إطلالات رضوى الشربيني بأنها أنيقة وغير تقليدية، مما جعلها تنال إعجاب متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعي، كما اعتمدت على تسريحات شعر متنوعة ومتناسقة مع ملابسها، واختارت صيحات المكياج المميز والجذاب، مما كشف عن جمال ملامحها.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، ويستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها"، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا".