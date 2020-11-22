بعد صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي.. خالد يوسف يُعلق:"صورة مهينة للفن العربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدى المخرج خالد يوسف، رأيه في الصورة التي جمعت الفنان محمد رمضان بالمطرب الإسرائيلي عومر أدام، والتي تسببت أمس في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كتب خالد يوسف منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً :"محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر أدام، على صفحة إسرائيل بالعربية ترى هذه الصورة، الحمد لله إن مايقرب عشرون علامة عبوس بدلًا من الإعجاب وما يقرب من تسعة آلاف تعليق ولايوجد بينهم ثلاثة تعليقات ترحب بهذه الصورة المهينة للفن العربي الذي شكل وجدان أجيال على العداء للصهونية، العار لمن يطبع ومن يهادن ومن ينسى، المجد للمقاومة والرابضون على أبواب القدس، فلسطين عربية".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُشاركه في بطولته عبير صبري، منذر رياحنة، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب.