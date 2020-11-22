في عيد ميلاد زكى فطين عبد الوهاب.. حقيقة اعتراض ليلى مراد على زواجه من سعاد حسني

يحتفل الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده الـ 58، حيث بدأ حياته كمساعد مخرج، ثم اتجه إلى مجال التمثيل ليحقق العديد من النجاحات، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- هو نجل المخرج فطين عبد الوهاب والفنانة الراحلة ليلى مراد.

2- بدأ عمله مساعد مخرج بفيلم أهل القمة.

3- نشأت في تلك الفترة علاقة حب مع الفنانة سعاد حسني وتزوجها لمدة 6 أشهر.

4- قال إن والدته ليلى مراد لم تعترض على تلك الزيجة، ولكنها لم ترحب بها.

5- أكد أنه تزوج من سيدة غير مصرية، وعادت إلى بلادها ليكتشف بعد ذلك انها كانت حامل، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليها، للالتقاء بنجله الوحيد.

6- أصيب بالسرطان خلال الشهور الماضية، وأعلن شفاءه منه مؤخرًا.

7- صرح بأنه قام ببيع سيارته للإنفاق على علاجه.

هاجم زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمه بالتكرار الفني.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب: "أصدقائي الأعزاء.. مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار "عمر خيرت" وحفلاته.. أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى "ليلة القبض على فاطمة".. تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

ولكنه سرعان ما عاد وتراجع عن انتقاده للموسيقار عمر خيرت، حيث حذف "بوست" كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب زكي فطين عبد الوهاب: "أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد، من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة، نقد وليس هجوما كما وصفه بعض النقاد، على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين".

وتابع زكي فطين عبد الوهاب: "أنا كنت المساعد الأول وكان هو مؤلف الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات، وقتها كان الدرامر لفرقة les petits chats" وكنت أحضر حفلاتهم في فندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية، مش كل واحد يقول رأيه بصراحة، يبقى هجوم على شخص آخر، أنا عمري ما اعتبرت نفسي أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف ارحمونا من التابوهات في النهاية ده مجرد رأي".

عادل إمام



ووجه زكي فطين عبد الوهاب سؤالا لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الزعيم عادل إمام قائلا: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل إيه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإفيه".

وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، أيا كان اللي بيقدمه".

عمرو دياب



ولم يسلم النجم عمرو دياب من هجوم زكي فطين عبد الوهاب الذي سبق وأبدى رأيه في أغانيه وصرح وقتها قائلا: "أنا عارف إن فى ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله.. لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة.. بمناسبة إيه".

وتابع: "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هى هى من ٢٠ سنة.. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس.. أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".