بعد غيابها.. حنان ترك تنشر أول صورة لها عبر إنستجرام

وظهرت حنان ترك ، في الصورة بنظارة شمس ومن خلفها البحر مما لفت انتباه متابعيها.

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-زي القمر

-وحشتيناا اوووي

-بنحبك جدا يا حنان بجد

يذكر أن حذرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،.

وغردت حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: “ للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله”.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك فى التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما فى أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.

يذكر أن أخر أفلامها "المصلحة" مع النجم احمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.

يذكر ان عام 2003، كانت وفاة زميلها علاء ولي الدين، حدثًا جللا في حياتها، حيث كانت تشاركه آخر أفلامه الذي لم يكتمل «عربي تعريفة»، وظلت في صراع مع نفسها لشهور طويلة، وكانت تفكر طوال الوقت فيه كيف كان معها في لحظة وكيف رحل هكذا دون أي أسباب، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب في عام 2006 و بعد عام واحد، عادت «حنان» مجددًا للفن، لتلعب بطولة مسلسل « أولاد الشوارع »، وهو أول مسلسلاتها وهي مرتدية الحجاب. في أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج أنا والعسل بعدما قدمت مسلسل أخت تريز رمضان. والذي أشارت فيه إلى أنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن، بأسبوعِ واحد، هاتفته خلال حلقة من البرنامج، وكان يستضيف خلالها سمية الخشاب، وأعلنت خلالها اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه، وقالت إنها توصلت لذلك القرار بعد استماعها إلى حوارها مع نيشان. وفي رمضان 2018 عادت بمسلسل كرتوني إذاعي جديد حمل اسم “صدق رسول الله”، ذو طابع ديني، ويدور حول شرح الأحاديث النبوية».مجسدة دور "أم الطفل حمزة " الذي يقابل الإمام البخاري موضحة أنها اتخذت قرارًا باعتزالها التمثيل، وليس الفن، وأنها لم تقل اعتزلت الكرتون.