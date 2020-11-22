كارول سماحة: فيلم بالصدفة يتناول سلبيات وإيجابيات التكنولوجيا

أثنت الفنانة كارول سماحة على سيناريو فيلم "بالصدفة" الذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، لافتة إلى أنه تمت كتابته منذ 10 سنوات قبل التوسع في استخدام السوشيال ميديا.

وأضافت كارول لـ"دوت الخليج"، أن الفيلم يناقش موضوعات حقيقية في المجتمع، وأصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن هواتفنا بالإضافة إلى أننا أصبحنا مراقبين، مشيرة إلى أن التكنولوجيا لها إيجابيات وسلبيات، والفيلم حاول التركيز على هذه الموضوعات بشكل دقيق.

فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقائق، إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان، بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان.

وناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، وتدور الأحداث حول رجل أعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا على عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتى يصل لأحدى الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالما آخر ويقع في حب اللصة التي سرقت حقيبته.

يذكر أن المهرجان كرم عددا من نجوم الفن، من ضمنهم الفنان القدير عزت العلايلي والذي تحمل الدورة الـ 36 اسمه، وكرم أيضا الفنانة إلهام شاهين وصلاح عبد الله ومدير التصوير محسن أحمد والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك برئاسة الأمير أباظة.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي، ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، الذي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.

وتعيش الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حالة من السعادة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة، عن دورها فى فيلمها اللبنانى "بالصدفة"، والذى شاركت به فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، ويعد أول أفلامها فى عالم السينما، وهو الأمر الذى أعطاها طاقة إيجابية وحمّسها على تكرار تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، بجانب الغناء الذى تألقت فيه على مدار مشوارها الغنائى الطويل.

وتقوم حاليا بالتحضير لعملين، كما تسجل ما بين ثلاث أو أربع أغنيات، كما تترقب طرح ألبومها الجديد فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تحضر مشروع ألبوم جديد لتسجيله فى أوكرانيا لطرحه فى أول 3 أشهر فى عام 2021.