حازم إيهاب ينشر صورا بعدسة خطيبته.. والمعجبات: ما كفاية بقي

وعلق حازم إيهاب، على الصورة قائلا: "مراحل التقاط الصورة إلى فقدان الشغف.. عدسة المتألقة دائما منة خطيبتي حبيبتي".

وجاءت التعليقات كالتالي:

- ربنا يخليكوا لبعض

- حلوة الصور

- قمر يا حازم

- ما كفاية بقى



- ينفع نعيط



يذكر أن الفنان الشاب حازم إيهاب أعلن خطوبته على منة داغر فى حفل عائلى ‏محدود منعا للتجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر حازم الصور ‏على "إنستجرام"، وعلق: "عملناها يا حبيبتى، رسميا إنتى ملكى". ‏

وعرف الجمهور حازم إيهاب من خلال مسلسل "كإنه إمبارح"، بعد تقديمه ‏شخصية "رامز"، خصوصا المشاهد التى جمعته فى المسلسل بـشخصية ‏‏"سارة" أسماء جلال، وأجادها الفنان بأداء مميز، وكذلك شخصية جمال ‏منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائى ‏‏"شيخ جاكسون"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى".‏

يذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب مسلسل "حكايات بنات" بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

وكان الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدأ تصويره منذ شهرين ماضيين بعد أن توقف فريق العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنَّ مسلسل حكايات بنات، هو مسلسل عربي عرض أول مرة عام 2012، من نوع الدراما الاجتماعية النسائية، اعتمدت على مجموعة كبيرة من الفنانات هن صبا مبارك – حورية فرغلي – إنجي المقدم – ريهام أيمن – ريهام أيمن – ندى موسى" بجانب مجموعة كبيرة من الممثلين منهم تميم عبده وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني ونادر فؤاد وسامي الشيخ.

وتناول العمل حياة أربع فتيات، ملقيًا الضوء على علاقتهن بأهاليهن وحياتهم الخاصة وأحلامهن وطموحاتهن، أربع من الصديقات أحلام (صبا مبارك)، ومريم (ريهام أمين) كامليا (حورية فرغلي) وسلمى (دينا الشريبني) تجمعهم مجموعة من الصفات، ليبدأ الجزء الرابع بتغير جميع بطلاته لتكون ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، وأسماء جلال ويحققا نجاحًا وعودة قوية للمسلسل بعد توقف سنوات وتحقيقه نجاحات كبيرة أثناء عرض الأجزاء الأولى من المسلسل.