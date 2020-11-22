هاني حتحوت يهاجم أنغام ويعلق: مش مشكلة البلوك

هاجم الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، المطربة أنغام من خلال تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بسبب تأخرها عن موعد حفلاتها.

وغرد هاني حتحوت قائلا: "حلوة فكرة حفلات الهولوجرام دي، المطربين فيها بييجوا في ميعادهم.. ياريت حفلات أنغام تبقى هولوجرام برده بما إنها بتكسل تيجي في ميعادها".

وأضاف: "أنا علّمت عليها بسبب مرة في حفلة عند الأهرامات من كذا سنة بسمعها على يوتيوب بقى وخلاص".

ومازحت إحدى متابعات هاني حتحوت، الإعلامي الرياضي قائلة: "هتاخد البلوك المتين"، ليرد قائلا: "مش مشكلة أنا معرفش إنها على تويتر أصلا".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.

وجهت الفنانة انغام رسالة الي تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد نجاح اغنيتها لايقين .

وغردت انغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "كتبني وتكلم بشعره وعبر عني دون ان يدري !!كنت محظوظه جدا لما غنيت #بخاف_افرح ونجحنا مع بعض نجاح مش عادي بالمصري ،

وأضافت: "وجاء الوقت وغنيت من شعره #لايقين بلهجته وهو الشاعر المتألق جدا وصديقي وأخي المستشار #تركي_آل_الشيخ واحصد معه الأن نجاح بطعم مختلف #انغام #مزح #لايقين " .

ورد عليها تركي ال الشيخ قائلا: "حد يذوق النجاح معاكي وميطمعش يعمله تاني.. ده وقتها عنده مشكلة في الحس الفني " .