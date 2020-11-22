نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويتو جديد يجمع بين أكرم حسني ومي عمر في مسلسل "لؤلؤ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الفنانة مي عمر من تسجيل

أغنية جديدة تحمل عنوان "إن جيت للحق" من المُقرر طرحها

ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والأغنية تُعد ديو غنائيًا بينها وبين الفنان أكرم حسني، كما أن الأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان مصطفى العسال، و موسيقى أحمد وحيد.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"، وهو من تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي، بطولة نيللى كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.

والجدير بالذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.