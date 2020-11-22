آسر ياسين وعدد من الفنانين يلتقون بأطفال شهداء القوات الجوية .. شاهد

نشر الفنان آسر ياسين صورا جديدة له وذلك عبر حسابة الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق آسر ياسين علي الصور قائلا: "كان لينا الشرف أننا نقابل أطفال شهداءنا وأبطالنا من القوات الجوية المصرية.. اللي هم أطفالنا وأبناءنا كلنا ???????? #مصر"

وحرصت مجموعة من الفنانين ومنهم اسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى واحمد حاتم على زيارة متحف القوات الجوية.

واستقبل مدير المتحف الضيوف من الفنانين مع التزامهم باتباع الاجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس" كورونا".

صاحب الفنانين اثناء جولتهم عدد من المشرفين من داخل المتحف لتقدم شرحا تفصيليا ووافيا عن معالم المكان وتاريخ نشأة القوات الجوية وكيفية تطور تقنيات الطيران المصري فى الماضي والحاضر وقاموا بعمل جولة لفناء العرض المكشوف الذى يوجد به عدد من الطائرات الحقيقية الحربية كما شاهدوا أيضا أفلاما تسجيلية قصيرة تجسد انتصارات أكتوبر.

واكد الفنانون خلال زيارتهم انها الأولى لهم وانهم شعروا بالفخر والاعتزاز من خلال وجودهم فى هذا المكان العريق الذى استفادوا منه بمعلومات قيمة عن التاريخ الحافل لأبطال القوات المسلحة وعرفوا الكثير عن خلفية تاريخ نشأة القوات الجوية.

وفى نهاية الزيارة حرص كل الفنانين على التقاط عدد من الصورة التذكارية لهم وسط الطائرات العسكرية داخل المتحف كنوع من الفخر بتوثيقهم للحدث التاريخى ، بوادر عدد من زوار المتحف من الجمهور اللذين تواجدوا مع أطفالهم فى زيارة لنفس المكان بتصوير ابنائهم الصغار مع الفنانين الذىن احبوا ادوارهم الفنية فى الاعمال الوطنية التى قدموها.