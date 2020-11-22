شاهد.. نسرين أمين وشقيقتها في أحدث ظهور لهما

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).

شاركت نسرين أمين في أدوار تمثيلية صغيرة في بداية مسيرتها المهنية كدورها كضيفة شرف في فيلم قبلات مسروقة عام 2008، حتى اكتشفها المخرج يسري نصر الله وأطلقها في فيلم احكي يا شهرزاد عام 2009، حيث قامت بالتمثيل بدور وفاء مع النجمة منى زكي، وهذا الدور فتح لها باب النجومية ووجه الأنظار إليها.

كما مثلت في مسلسل 6ميدان التحرير عام 2009، وفي مسلسل أبواب الخوف عام 2011.

وفي عام 2012 قامت بالتمثيل في مسلسل شربات لوز الذي كان بطولة الفنانة يسرا. وفي فيلم قصير بعنوان "قبل الرحيل" حيث أدت فيه دور هبة.

أما في عام 2013 فقد لعبت دور رانيا في مسلسل نكدب لو قلنا مابنحبش، وفي مسلسل آسيا وفي مسلسل ذات الذي قامت به بدور هدى.

في عام 2014، لعبت دور دلال في مسلسل السبع وصايا وأدت دور زوجة المقدم حمزة في مسلسل عد تنازلي. ولعبت دور زينات في مسلسل سجن النسا، كما مثلت في مسلسل أنا عشقت.

أما بالنسبة لعام 2015 فقد كان عامًا حافلًا بالنسبة للفنانة نسرين وأمين وكان مليئًا بالأعمال المتنوعة، حيث أدت دور شيماء في فيلم شد أجزاء، ودور سميحة العو في فيلم زنقة ستات.

واستمرت مسيرتها بالنمو في عام 2016، حيث قامت بأداء دور سماح في مسلسل الأسطورة

ولعبت دور هدير في فيلم شكة دبوس، ودور تباهي في فيلم حملة فريزر، كما مثلت في فيلم عشان خارجين بدور خلود.

وفد كان لها مشاركة خاصة بدور العاهرة في فيلم حسن وبقلظ، كما شاركت في مسلسل أزمة نسب.

أما عن مشاركاتها وأعمالها في عام 2017، فقد مثلت في كل من الأفلام التالية: على وضعك.

أما بالنسبة للمسلسلات، فقد مثلت في مسلسل خلصانة بشياكة بدور كنزي، وفي مسلسل عائلة زيزو.

وفي عام 2018، أدت دور ثناء في مسلسل الشارع اللي ورانا، ودور فيفي في مسلسل عزمي وأشجان، وبدور مُهرة في مسلسل ممنوع الاقتراب والتصوير.

كما مثلت في كل من فيلم سوق الجمعة ورغدة متوحشة.

وفي عام 2019، لعبت دور زُبيدة في مسلسل نصيبي وقسمتك3، ودور شربات في مسلسل شقة فيصل ودور حنان في فيلم ولاد رزق2: عودة أسود الأرض.

وكان لها مشاركة مميزة بدور فهيمة في مسلسل زلزال.

أما عن أعمالها قيد الإعداد من أجل العرض في كل من عامي 2020 و2021 فهي: مسلسل لما كنا صغيرين وفيلم صاحب المقام وفيلم يوم 13 وفيلم ولاد رزق 3.