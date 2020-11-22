MAD Solutions تُطلق مبادرة ماد رايزينج سلبرتي

من أجل مواهب بلا حدود في صناعة لا تتوقف عن النمو؛ تطلق شركة MAD Solutions مبادرتها الرائدة في صناعة الترفيه بالعالم العربي: ماد رايزينج سلبرتي، وبهذه المبادرة تسعى الشركة لرعاية عدد من مواهب التمثيل العربية التي تلمع كل يوم وتحتاج إلى حاضنة نمو مستدامة تضمن لهم أفضل استراتيجيات التسويق والدعاية.

تُطلق MAD هذه المباردة من خلال MAD Celebrity، وهي إحدى شركاتها التي قدمت خدماتها لأكثر من 50 من نجوم الصف الأول والفنانين الفعالين بصناعة الترفيه العربية، حيث ساندتهم خلال أكثر من 400 عمل فني وفي أكثر من 100 حدث على المستوى المحلي والدولي. قائمة عملاء MAD Celebrity الحاليين تتضمن نجوم التمثيل العرب: يسرا، شيرين رضا، منة شلبي، ظافر العابدين، عمرو يوسف، صبا مبارك، كندة علوش، باسل خياط، أحمد مالك، نور، هنا شيحة، جميلة عوض، أحمد مجدي، وهدى المفتي. إضافة إلى مجموعة من الخبراء بمختلف جوانب صناعة الترفيه: مقدمة البرامج ريا أبي راشد، المخرج مروان حامد، المؤلف والمنتج محمد حفظي، المنتجة رولا ناصر، مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج تامر محسن، المونتير أحمد حافظ، مصممة الأزياء ريم العدل، المؤلف تامر حبيب، المونتيرة والمنتجة دينا فاروق ومدير التصوير أحمد بشاري.

علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions أصدرا تصريحًا مشتركًا عن دوافع الشركة لإطلاق مبادرة نجوم ماد الصاعدون أوضحا فيه "سنويًا، نعمل على أكثر من 50 عمل سينمائي والكثير من المسلسلات التليفزيونية، سواء في مجالات التوزيع، الإنتاج أو التسويق، وهو ما جعلنا نتمتع برؤية عالية الوضوح للمواهب الجديدة قبل وأثناء لمعانها، وإمكاناتها المتوقعة بالمستقبل. في MAD Celebrity قدمنا خبراتنا لنجوم الصف الأول من أنحاء العالم العربي، وعملنا معهم عن قرب للوصول إلى مكاناتهم الحالية.

هذا يجعلنا مقتنعين بأن دعمًا مماثلًا يحتاجه أصحاب وصاحبات المواهب من الممثلين العرب، يوفره لهم فهمنا العميق لصناعة الترفيه خلال تواجدنا المستمر بداخلها".

وتعمل MAD Solutions في العالم العربي انطلاقًا من مقرها الرئيسي بالقاهرة ومكتبها في أبوظبي، إضافة إلى ممثليها في السعودية، الأردن، تونس ولبنان. وخلال آخر 10 سنوات، قدمت الشركة خدماتها عبر أكثر من 300 فيلم تنتمي لأكثر من 40 بلد، ونالت هذه الأفلام أكثر من 1300 مشاركة في أكثر من 160 مهرجان وحدث سينمائي، لتحصد أكثر من 300 جائزة، وبلغ مجموع إيراداتها أكثر من 30 مليون دولار.