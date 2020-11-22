نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..أحدث ظهور للفنانة حنان ترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت الفنانة المعتزلة حنان ترك لنشر صورها من جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت حنان ترك صورة جديدة لها، وبدت في الصورة وهي بالحجاب، وبدون ميك أب، أثناء جلوسها على أحد الشواطئ، للاستمتاع بمشهد الغروب، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وكانت حنان ترك قد أعلنت اعتزالها عن الفن في عام 2012 من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نيشان في برنامج" أنا والعسل"،قالت خلالها :" أنا قررت اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي، هي الخطوة اللي كنت اتمناها من الله سبحانه وتعالى".