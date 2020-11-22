آخرها صور المطرب الإسرائيلي.. 5 أزمات في حياة محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل بعد تعرضه لهجوم عنيف بسبب تداول صور له مع فنانين إسرائيليين خلال حضوره حفلا خاصا في دبي. ورغم تعليق محمد رمضان على مهاجميه بقوله: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم" . إلا أن محمد رمضان لم يسلم من الانتقادات وتسبب هذا التفسير في اشتعال الأمر، حيث يرى الكثيرون من رواد السوشيال ميديا أن محمد رمضان كان على علم بجنسية هؤلاء الفنانين قبل التقاط رمضان صور معهم. ثم رد محمد رمضان من جديد على منتقديه بـ لهجة عنيفة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق ". وأضاف رمضان: "تجاهل البعض لهذا الڤيديو يؤكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة ثقة في الله نجاح دائمًا أبدًا". ونشر مايكل كابلين منظم الحفل الخاص في دبي، الذي حضره محمد رمضان وعدد من الشخصيات العامة من بينهم المغني الإسرائيلي عمير آدم والممثل إلاد تسلا ولاعب كرة القدم ضياء سبع، فيديو لرمضان وهو على متن يخت ووجه الشكر للفنان المصري وللاعب الـDJ لعرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Nagila. ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام. وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.

ونستعرض لكم أبرز أزمات محمد رمضان، من خلال التقرير التالي:

رمضان والطيار المفصول

لعل تلك الأزمة هي الأصعب في تاريخ محمد رمضان، حيث تم فصل الطيار محمد أبو اليسر، بشكل نهائي بعدما التقط رمضان فيديو داخل الكبينة وهو يقود الطائرة وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي برغم وعوده للكابتن بعدم نشره.

ولم يكتف رمضان بذلك بل واصل إشعال أزمته مع الطيار المفصول كابتن أشرف أبو اليسر ونشر من خلال حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" فيديو جديدا يسخر فيه من أزمته مع الكابتن.

وظهر رمضان في الفيديو داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

ونشر محمد رمضان، فيديو له، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.

يقول مقطع الأغنية: "بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش ف جبنا فلوس.. بس الثقة ف الله أغلى من أي كنوز.. عشنا وشوفنا المر ومـ الدنيا اتعلمنا دروس.. ي إما تموت وانت بتحارب؛ يا تعيش تندب الحظوظ".

وجاء هذا الفيديو بعد ما نفى الكابتن المفصول، طلبه أموالًا من محمد رمضان كما ادعى من خلال فيديو له، أنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه كتعويض.

كما وضع الفنان محمد رمضان، نفسه في مأزق كبير، عندما قال من خلال الفيديو الذي قام بنشره مؤخرًا: "الكابتن كان باقي له 3 سنين ونص في الخدمة.. يعملوا 9 ونص مليون جنيه، لو ترضوا إني أدفعهم له؛ هعمل كده" وكان الرد من الجمهور أن يقوم بدفع هذه الأموال، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو.

رمضان وعادل إمام

حل محمد رمضان، ضيفا مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، وأكد خلال اللقاء أنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأنه له مكانة لديه.

وأشار محمد رمضان إلى أنه هناك صعوبة أن يجتمعا في عمل واحد قائلا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفعله ويدفعلي اجري .. ممكن يبقى مش هيلاقي يعيش".

بينما أكد محمد رمضان أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد كضيف شرف قائلًا: "بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش انه يبقى فى تاريخي اني وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام".

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: "لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير".

رمضان وكورونا

واصل محمد رمضان، استفزاز جمهوره برغم الأيام الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد رمضان، فيديو له وهو عار من الجزء العلوي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في الجونة برغم الحظر والإجراءات المشددة من قبل الدولة لالتزام المنازل واتباع إجراءات الحظر المنزلي.

قرّر محمد رمضان، تجاهل كل إجراءات الدولة لمنع التجمعات خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي هاجم العالم مؤخرًا، واحتفل بإنتهاء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، حيث جمع كل طاقم عمل المسلسل الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص، ليقوموا بتصوير فيديو.

نشر محمد رمضان، الفيديو عبر صفحته الرسمية على "أنستجرام" دون خوف من اي هجوم ضده او اجراء قانوني، وعلق على الفيديو قائلًا :"الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل #البرنس تأليف وإخراج #محمد_سامي إشراف عام على الإنتاج #حسام_شوقي انتاج #تامر_مرسي يارب يعجبكم #ثقة_في_الله_نجاح".

بينما ظهر في الفيديو، كل من محمد رمضان، ونور، والمخرج محمد سامي، بجانب كل فريق عمل المسلسل، دون ارتداء اي فرد سواء كمامة أو جوانتي واقي من الفيروس، وكأنه يتحدى فيروس الكورونا، ويقلل من أهمية الأجراءات المبذولة من قبّل الدولة.

كما قام محمد رمضان بنشر صورة له وهو يرتدي خوذة ذهبية خبأت رأسه بالكامل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

رمضان وأحمد فهمي

أكد أحمد فهمى من خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة رفضه التمثيل مع محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏

وعلق محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو سابق لـ احمد فهمى يشيد بموهبة محمد رمضان.

وفي الفيديو الذي نشره رمضان، قال فهمي: "مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا.