شاهد | أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة جديدة له من نيويورك مع أصدقائه المنتج حمادة إسماعيل، والملحن نواف عبدالله، ومصطفى البنا وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وعلق تركي، على الصورة قائلا: "وحشتوني أحبكم"، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على الصورة.

وخضع المنتج حمادة إسماعيل، مؤخرًا لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن الشهر الماضي عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.

ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

يذكر أن نشر المطرب عمرو دياب صورة تجمع المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الشخضي على «تويتر».

ووجه تحيه خاصة لـ تركي أل شيخ وكتب: «نعم الأخ والصديق في وقت الشدة.. شكرًا أبوناصر».

وكان الفنان عمرو دياب نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهر عمرو دياب مرتدي تيشيرت باللون الأبيض، مع نظارة شمس سوداء، ويجلس بجانب المنتج الفني حمادة إسماعيل من داخل طائرة.

وعلق عمرو دياب علي الصورة قائلا: "حمد الله علي السلامة يا صاحبي" وكان المنتج الفني حمادة إسماعيل تعرض لأزمة صحية، في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

كما وجهت الفنانة أنغام رسالة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بعد نجاح أغنيتها لايقين.

وغردت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "كتبني وتكلم بشعره وعبر عني دون ان يدري !!كنت محظوظة جدا لما غنيت #بخاف_افرح ونجحنا مع بعض نجاح مش عادي بالمصري.

وأضافت: "وجاء الوقت وغنيت من شعره #لايقين بلهجته وهو الشاعر المتألق جدا وصديقي وأخي المستشار #تركي_آل_الشيخ واحصد معه الأن نجاح بطعم مختلف #انغام #مزح #لايقين".

ورد عليها تركي آل الشيخ قائلا: "حد يذوق النجاح معاكي وميطمعش يعمله تاني.. ده وقتها عنده مشكلة في الحس الفني".

