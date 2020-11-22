حكاية "من أول السطر" لدرة تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "إلا أنا" حكاية "أول السطر" الذي تقوم ل بطولته الفنانة التونسية درة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى السبت عبر شاشة dmc.

مسلسل "إلا أنا"، يحكي عن قصص حقيقية من الواقع، تتعرض لها النساء،وتستعرض درة مشاكل وأزمات الأبناء خلال الحكاية.

مسلسل "إلا أنا"، تضمن عدد من الحكايات تم عرض 7 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" ، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة، وربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش