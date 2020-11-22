نيتفيلكس تعرض الفيلم الوثائقي In Wonder عن شون مينديز .. ٢٣ نوفمبر

ينضم فيلم In Wonder إلى قائمة متنامية من الأفلام الوثائقية في نتفليكس التي تركز على عالم الموسيقى مثل: Miss Americana, Homecoming: A Film By Beyoncé, The Black Godfather, Gaga: Five Foot Two, Quincy ، ومؤخراً Blackpink: Light Up the Sky، وغيرها.
كذلك أعلن شون مينديز، بالتعاون مع مؤسسته الخيرية (Shawn Mendes Foundation SMF)، مؤخراً عن جائزة سنوية رسمية جديدة في مهرجان تورنتو للأفلام السينمائية، والتي ستمنح لصانع أفلام شاب أو صاعد لتميزه في صنع فيلم يركز على قضايا عالمية مهمة بالنسبة لشباب اليوم. تسعى SMF إلى إلهام جماهير شون، وهم شباب اليوم، كي يعرفوا المزيد حول القضايا التي يحملون شغفاً تجاهها، ودعمهم في توظيف صوتهم لإحداث التغيير في العالم عبر أخذ زمام المبادرة والعطاء. وفي إطار مهمتها المستمرة، تقدم المؤسسة الموارد والدعم الدائمين لتضخيم أصوات، ورسائل، ومنصات القادة الشباب الذين يدفعون نحو إحداث التغيير الإيجابي.