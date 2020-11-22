بعد أحمد حاتم.. كريم فهمي يتحول لـ آسر ياسين

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي في الصورة وهو يسخر من الفنان أحمد حاتم بعد أن شبهه الجمهور بالفنان آسر ياسين.

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "آسر ياسين عمنا كلنا .. اسر يس استايل".

ومؤخرًا أحدث كريم فهمي ضجة بعدما نشر صورة له بعد حلق اللحية، والتي أثارت تساؤلات الجمهور مداعبين إياه "مين دا؟"، كما أوضح البعض التشابه الكبير بينه وبين ياسر ياسين بعد حلق لحيته.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.