إيمان رياض تستكمل سلسلة نداءات الرحمن في "من القلب للقلب" اليوم

تستكمل اليوم الإعلامية إيمان رياض سلسلة "نداءات الرحمن" وذلك من خلال برنامجها "من القلب للقلب" علي شاشة إم بي سي مصر، مع فضيلة الشيخ دكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وتشمل نداءات الرحمن الآيات التى نادي الله عباده المؤمنين بها.

وتضم الحلقة أيضا تقرير عن أحد النماذج المصرية الحقيقة التي تميزت في مجالها رغم الصعاب، وهو مصطفي فاروق الذى فقد بصره لكنه مازال يعمل في إصلاح الأجهزة.

من القلب للقلب يعرض من الأحد للخميس الساعة 4 عصرًا علي شاشة إم بي سي مصر.

يذكر أن عرضت فضائية ، أم بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصري، تقريرا عن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ، لعرض مسرحى بعنوان " رحلة البحث عن هي " لدعم قضايا المرأة .

وجرى على هامش العرض المسرحي " رحلة البحث عن هي" تكريم الإعلامية إيمان رياض مقدمة برنامج من القلب للقلب" ضمن نخبة من المكرمين.

وقال الدكتور أشرف صبحي خلال حوار تليفزيوني اليوم، إن هناك تعددية لدى وزارة الشباب والرياضة لمناقشة كل القضايا المجتمعية.

وأضاف أن القضايا المجتمعية هى المرتبطة باستراتيجية بناء الإنسان ، والشباب ، وسيدات المجتمع ايضًا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية فى مصر تهتم دائما وابدًا بالشباب والمرأة ، واليوم هناك تكامل كبير جدا لمناقشة قضايا المرأة من خلال عمل فني يقوم به مجموعة من الشباب.

من جانبها أوضحت الاعلامية إيمان رياض، أن هذا العمل فنى مسرحى يتناول مجموعة من القضايا المختلفة لدعم المرأة ، وأصبح هناك نركيز على تلك العروض المختلفة وتوصيل الرسالة بطرق مختلفة.

كما يذكر أن شارك عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع في إطلاق مبادرة "بوتيك بهية"، والمتمثلة في تقديم أحدث الملابس بأحدث التصميمات وذات الذوق الرفيع للمحاربات وبدون أي مقابل مادي، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربات سرطان الثدي بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان.

وجاء على رأس حضور احتفالية إطلاق المبادرة والداعمين لها كل من الإعلامية إيمان رياض، صاحبة فكرة "بوتيك بهية"، والإعلاميات أميرة نسيم وأميرة فراج وسالي عبد السلام ورحمة خالد، والفنانتان رولا سعد وبسمة، والمطرب شريف إسماعيل، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرالاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتورة أحلام خوندنة، رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة، وريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومصفف الشعر حمو محسن، وخبيرة الماكياج منى إسماعيل.

كان في استقبال الحضور كل من المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، وأ. عدنان عبد العزيز، أمين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وعدد من فريق الدعم النفسي بالمستشفى.

بدأت الإعلامية أميرة نسيم كلمتها حول فكرة مبادرة "بوتيك بهية" لدعم المحاربات بالتسوق وشراء منتجات لهن وأسرهن بالمجان، وكذلك عرض فيلم تسجيلى حول نشأة المستشفى.

وسردت الإعلامية إيمان رياض كيف أصحبت بهية بيتا لا يقتصر على علاج محاربات سرطان الثدي فقط، بل يقطع شوطا كبيرا للدعم النفسي للمحاربات بتوفير أنشطة عديدة مثل إقامة معارض للمشغولات والحرف اليدوية وغيرها، وكان أحدث الأنشطة "بوتيك بهية" الذى استقبلت فكرته المؤسسة بالترحاب وأصبح واقعا جميلا داخل المستشفى.

وقالت إيمان رياض إن "التسوق يعد من أكثر الأشياء التي تحقق دعما نفسيا للمرأة، ومن هنا جاءت لي فكرة بوتيك بهية الذي يوفر للسيدات اختيار الملابس لها ولأسرتها بالمجان، وعلى قدر جمال الفكرة على قدر ما بذلنا فيها جهدا كبيرا حتى خرجت إلى النور".

وأكدت أنه تم تدريب المتطوعين على التعامل مع المحاربات واستقبالهم وتقديم خدمة عملاء تليق بهم ومساعدتهم على اختيار ما يناسبهم، موضحة أن الهدف من المبادرة تغطية أكبر عدد من المستحقات ودعمهن بطريقة ترفيهية تدخل الفرحة على قلوبهن.