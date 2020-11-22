شاهد .. توم كروز في كواليس فيلم Mission Impossible 7

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورًا للنجم العالمي توم كروز أثناء تصوير مشاهد من فيلمه الجديد mission impossible 7 في مدينة روما الإيطالية.

وظهر توم كروز أثناء تصوير مشاهد أكشن ومثيرة من الفيلم بجانب الممثلة الشهيرة هايلي أتويل أمس السبت.

والتزم توم كروز بارتداء ماسك ، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا خلال كواليس التصوير ويوجه التحية لجمهوره أثناء تواجده على متن مركب.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم، وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم في الـ19 من شهر نوفمبر في 2021.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن توم كروز يتفاوض مع الملياردير ألتون ماسك من اجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سيستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى.

وقرر توم كروز الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عزل نفسه في احد الكنائس التابعة للمذهب الساينتولوجي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن توم كروز لن يستقر في لوس انجلوس من جديد والاقرب للاستقرار في بريطانيا وذلك بعدما باع منزله بولاية كالفورنيا بمنطقة بيفرلي هيلز في 2016.