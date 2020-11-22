ميرنا الهلباوي تكشف تفاصيل قصة حبها لـ محمد عطية :"حكايتنا غريبة جدًا وجميلة"

محمد عطية وميرنا الهلباوي ثنائي شغل اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بعد إعلان ارتباطهما ثم خطوبتها قبل يومين بشكل رسمي، ويأتي ذلك بعد فترة عزوبية طويلة لنجم ستار أكاديمي محمد عطية التي اشتهر بهذا البرنامج بصوته الجميل وخفة دمه، بينما كشفت ميرنا الهلباوي اليوم عن جانب من قصة حبهما "الجميلة والغريبة" كما وصفتها ..فتابعوا معنا التفاصيل.

ميرنا الهلباوي تكشف تفاصيل قصة حبها لـ محمد عطية

مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي وبعد إعلان خطوبتها بشكل رسمي من الفنان محمد عطية وخضوعهما لجلسة تصوير رومانسية بهذه المناسبة السعيدة، إرتأت مصارحة الجمهور والكشف لهم أكثر عن تفاصيل علاقتها الغرامية مع محمد عطية.

ميرنا الهلباوي كتبت تدوينة طويلة عبر حساباتها على السوشيال ميديا تحدثت فيها كيف تقربت من محمد عطية وملامستها للحب والطمأنينة الى جانبه لكونه شخصاً سلس فكتبت قائلة :"فجأة قربنا من بعض جدًا ولقيت كل حاجة بدعي بيها وبتمناها فيه.. كنت خايفة ومستغربة جدًا ولكن بمنتهى الحب والطمأنينة اللي في العالم قدر يشيل أي خوف من قلبي.. حكايتنا غريبة جدًا وجميلة جدًا وكل حاجة بتترتب قدامنا بدون مجهود.. عشان كل حاجة معاه سلسة وبسيطة ومن غير مجهود..".

ميرنا الهلباوي أعربت عن سعادتها بكون الحب الذي جمعهما لم تتخلله شروط فتابعت قائلة :" بيحبني أنا زي ما أنا.. وحبيته هو زي ما هو.. بنتحط دايمًا في مواقف بيبان فيها أد إيه عطية زي ما دايمًا كنت شايفاه.. بل وأحلى وأجمل بكتير من اللي كنت شايفاه.."، ثم توجهت لخطيبها محمد عطية بكلمات رقيقة له قائلة :" إنت فرحي اللي عاش يا عينيا.. وانت بكرة اللي غيّر فيا.."

محمد عطية نجم ستار أكاديمي بدوره ردّ على تدوينة خطيبته ميرنا الهلباوي عبر انستغرام فكشف بأنه لم يكن يتوقع بأن يقع في الحب بهذا الشكل الكبير، ووصف خطيبته بأنها أجمل "حاجة" في حياته، فكتب قائلاً :"انا عمري فحياتي ما تخيلت اني ممكن احب الحب ده و لا كنت مصدق ان فيه حد يستاهل اصلا الحب ده ... انتي احلي حاجة حصلتلي و اهم حاجة فحياتي ... انا مافيش حد ارتحت جنبه قدك ... كل حاجة معاكي زي ما يتمناها و اكتر ... ربنا يخليكي ليا".

وتوجه محمد عطية لخطيبته في ختام تدوينته معبراً لها عن مدى حبه الكبير لها قائلاً :"... انتي كل حلم انا حلمت و اتمنيته يكون موجود في واحدة احبها و تحبني ... بحبك اوي يا ميرنا .. فوق ما خيالك ممكن يتصور ".

خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوي رسميا

محمد عطية كان قد كشف عن خطوبته بشكل رسمي من مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي قبل يومين، حيث أعلن الثنائي تفاصيل الارتباط عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قدم العديد من النجوم التهاني للنجمين.

وشارك محمد عطية الجمهور عبر حسابه على "انستجرام" بأكثر من صورة من جلسة تصوير جمعته مع ميرنا الهلباوي، وأعلن من خلالها عن خطوبتهما بشكل رسمي، حيث أكد الفنان المصري أن يوم 20 نوفمبر هو التاريخ الذي اختاره للارتباط بالإعلامية المصرية فكتب على الصور التي نشرها: " 20 نوفمبر 2020، أخترتك"، لترد ميرنا الهلباوي على تعليقه فكتبت: "أحبك كثيرا".

بدورها نشرت ميرنا الهلباوي أكثر من صورة من جلسة التصوير التي جمعتها بمحمد عطية وعلقت عليها قائلة: "أنت الذي دعوت الله من أجله 20 نوفمبر 2020"، وقد أظهرت جلسة التصوير الأجواء الرومانسية التي جمعت الثنائي.

وكان محمد عطية أعلن في شهر أكتوبر الماضي ارتباطه من ميرنا الهلباوي وذلك عقب ظهورهما معا في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ونشر محمد عطية مجموعة صور رومانسية مع خطيبته عبر حسابه على "انستجرام" معلناً عن دخوله في علاقة عاطفية بعد فترة طويلة من العزوبية.