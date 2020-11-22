سلمى رشيد تطلب الدعاء للفنان سعيد الناصري بعد ظهوره باكيا إثر إصابته بفيروس كورونا

سلمى رشيد ساندت الفنان المغربي سعيد الناصري بعد إصابته بكورونا ونقله للمستشفى للعلاج، وقد انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات حول وفاة الفنان الكبير.

سلمى رشيد تطلب من متابعيها الدعاء للفنان سعيد الناصري

سلمى رشيد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنان المغربي سعيد الناصري، الذي تدهورت حالته الصحية بشكل متسارع ونقل إلى المستشفى في العاصمة المغربية الرباط، سلمى رشيد طلبت من متابعيها الدعاء للفنان الكبير من أجل أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها وكذلك أسرة الفنان المغربي حيث أصيبت كل من زوجته وابنته بالفيروس، فكتبت سلمى رشيد تعليقا على الصورة قالت فيه: "دعواتكم بالشفاء العاجل للفنان الكبير سعيد الناصري"، كما تمنى الشفاء للفنان سعيد الناصري، كل من الفنانة فيفي عبده، والفنانة حنان رضا.

سعيد الناصري يبكي بعد إصابته بكورونا

سعيد الناصري بعد إصابته بفيروس كورونا انتشرت شائعة وفاته وذلك بعد إعلان وفاة شقيقه بسبب الفيروس، مما جعل الفنان المغربي يظهر على قناته الرسمية على "يوتيوب" ويكشف تطورات حالته الصحية من داخل غرفته بالمستشفى رغم وضعه الصحي الصعب وبكى كذلك أثناء حديثه فقال: "معكم سعيد الناصري، منذ 25 يوما و أنا أعاني من الإصابة بفيروس كورونا واشتدت المعاناة بقوة خلال الأيام الماضية، لكن ما هو أصعب هو إصابة ابنتي وزوجتي بالفيروس، في وقت أن ابنتي دوت الخليج حامل في الشهر الثامن، وأعيش في هذه المرحلة على التنفس الصناعي، لكن كل ما اتمناه هو أن تمر ابنتي من هذه الأزمة على خير ومعها مولودها، وأنا لم أكن اريد أن اظهر واتحدث حتى لا ازيد أوجاع الناس"، سعيد الناصري طلب كذلك من الجميع أن يساندوا كل مريض بكورونا حتى يستطيع أن يتجاوز محنة الإصابة.

أهم أعمال الفنان المغربي سعيد الناصري

سعيد الناصري يعتبر من أبرز نجوم الكوميديا في المغرب وقد شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي وصلت إلى أكثر من 20 عمل، ولديه شعبية كبيرة، ويعتبر فيلمه "لعب مع الذئاب" من الأعمال السينمائية الشهيرة التي قدمها وشاركه في البطولة الفنان عبد القادر مطاع، كما شارك سعيد الناصري في بطولة فيلم "أخناتون في مراكش" والذي يعتبر من الأعمال الأخيرة التي شارك في بطولتها الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، كما شارك في بطولة الفيلم كل من سامح يسري، وإنتصار، وخولة بنعمران، والعمل من تأليف وإخراج سعيد الناصري.