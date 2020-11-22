بشار الشطي يعيد للجمهور ذكريات "ستار أكاديمي" بتهنئة مؤثرة لمحمد عطية والأخير يبكي

بشار الشطي أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الأول قدم التهنئة لصديقه الفنان محمد عطية بمناسبة إعلان خطوبته من مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي التي كشفت بعض التفاصيل الجديدة حول ارتباطها بالفنان المصري.

بشار الشطي يهنئ محمد عطية على خطوبته

بشار الشطي نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة وجهها لصديقه محمد عطية بمناسبة خطوبته، حيث تحدث الفنان الكويتي على الصداقة القوية التي تجمعه بالفنان المصري منذ لقائهما الأول في برنامج "ستار أكاديمي" منذ ما يقارب الـ17 عام، وأكد بشار الشطي أن صور خطوبة محمد عطية رأى فيها حجم السعادة التي يعيشها الفنان المصري خلال هذه الفترة فكتب: "بحكم معرفتي فيك بشكل شبه كامل و عشرة سنين استمرت و لم تنقطع منذ التقيت بك منذ 17 سنه في بيروت وعلى مدى هذه السنوات بكل مافيهم من ذكريات وقصص لا تنسى، فأنا اعرف تماما و اشعر بك عندما تضحك من قلبك وهذه من اللقطات التي أكاد أكون على يقين تام انها واحده منهم".

محمد عطية لبشار الشطي: "لم أتمالك دموعي بعد قراءة رسالتك"

بشار الشطي أكد على مدى سعادته بخطوة ارتباط محمد عطية بميرنا الهلباوي فكتب: "الله وحده يعلم بمدى سعادتي و انا اراك سعيد لهذه الدرجة وارجوا المولى القدير ان اراك دوما مرتاح البال و مسرور الخاطر لأنك تستحق كل خير..ألف مبروك يا حبيبي لك ولميرنا و يارب دايما اشوفكم بخير و فرح"، محمد عطية علق كذلك على الرسالة التي كتبها بشار الشطي وأكد أنه لم يتمالك دموعه بعد قرائتها فكتب: "بشار أنا والله دمعت من كلامك أنا مش عارف أقول أيه غير أنك عمرك ما تأخرت عني في الوحش قبل الحلو، أنت أخويا اللي عارف أنه بجد بيفرحني من قلبه وعشرة العمر اللي عمر ما في حاجة هتغيرها لا مسافات ولا بعد ربنا يديم المحبة ونفرح بعبد الرحمن يا اغلى هدية من ربنا ليا".

نادر حمدي الملحن المصري قدم كذلك التهنئة لمحمد عطية وميرنا الهلباوي بمناسبة خطوبتهما عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "ألف مبرووك لصديق عمري محمد عطية فرحانلك أوي انك فرحان ويارب دايما مبسروط ،اما ميرنا بقى مش عارف اجيبهالك ازاي! ربنا يكون في عونك شدة و تزول مبروك يا حبايبي".

محمد عطية يحتفل بخطبته رسميا على ميرنا الهلباوي

ميرنا الهلباوي نشرت كذلك رسالة عبر حسابها على "انستجرام" أشارت فيها إلى مدى تطور علاقتها بخطيبها محمد عطية، كما وصفت قصة ارتباطهما بـ"الغريبة" وأكدت أن رغم حالة الخوف التي مرت بها قبل الارتباط لكنها باتت تشعر بالأمان وعدم الخوف، وكان محمد عطية وميرنا الهلباوي قد أعلن كل منهما رسميا عن خطوبتهما عبر "انستجرام" وكما نشر الفنان المصري أكثر من صورة من جلسة التصوير التي جمعته بميرنا الهلباوي وعلق على الصورة التي نشرها: "20 نوفمبر 2020، أخترتك"، لترد ميرنا الهلباوي على تعليقه فكتبت: "أحبك كثيرا"، في وقت نشرت دوت الخليج كذلك أكثر من صورة من جلسة التصوير التي جمعتها بمحمد عطية وعلقت عليها قائلة: "أنت الذي دعوت الله من أجله 20 نوفمبر 2020"، وقد أظهرت جلسة التصوير الأجواء الرومانسية التي جمعت الثنائي.