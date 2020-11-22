صور مميزة من حفلات أم كلثوم بتقنية الهولوجرام بقصر عابدين وحضور جماهيري كبير

وسط حضور جماهيري كبير ولافت، أقيمت على مدار يومين حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، التي قدمتها "مجموعة MBC" من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري بمصر، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، وفي أجواء من سحر التاريخ أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة عصر حفلات أم كلثوم والعودة إلي أجواء الزمن الجميل، وذلك بحسب بيان mbc الرسمي.

وتضمن العرض الذي أنتجته شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ونظمته شركة RMC، فقرة أولي قدمتها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم حيث غنت خلالها أغنية "أنساك".

واستمع الجمهور إلى أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، وتتضمنت الحفلات عدد كبير من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال"، برفقة فرقة المايسترو أحمد عاطف، وقد تفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع كل إطلاله لها حيث ظهرت على المسرح بفضل التقنيات الحديثة في كل أغنية بنفس الفستان الذي إرتدته أثناء إطلاق الأغنية لأول مرة.

يُذكر أن حفلات أم كلثوم بتقنية الهولوجرام دوت الخليج الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ ما يقرب من 20 عاماً ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور، وكان هذا الحفل قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.