تعرف على سبب تأخر جنازة محمود ياسين ليوم كامل بعد وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - قال السيناريست عمرو محمود ياسين إن السبب في تأخير جنازة والده هو مجموعة من الاجراءت التي كان يجب القيام بها ومنها إن المقبرة لم تكن جاهزة لانها لم تفتح منذ ٣٠ سنة .

و أضاف عمرو خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، أن محمد رياض قاله يوم الوفاة احنا ممكن نلحق نصلى العصر و ندفن ، فقلت له انا ما ينفعش استعجل لازم اعمل ترتيباتى ، مش هينفع ندفن انهارده و طلب منى انى ابلغ والدتى والتي انهارت بعد سماع الخبر .

و تابع انه اللى حسبته لقيته بعدما ذهبت للمدفن وجدته محتاج شغل كتير لاستقبال الجنازة ، و طلبت من العمال السهر على الإصلاحات حتى الصباح ، و ذهبت انا و محمد رياض حجزنا مسجد العزاء

واختتم تصريحاته بان محمود ياسين فنان وانسان عظيم وقدم العديد من الادوار المهمة ، ووجدنا حالة حب حقيقية بالجنازة من ابناء الشعب المصري والعربي