"دوت الخليج الفني" يكشف مصير فيلم "ماما وزيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - علم 'دوت الخليج الفني' أنه توقف مشروع فيلم 'ماما وزيرة' تماما وذلك بعد توالي اعتذارات فريق عمله وإن الفكرة توقفت بالكامل.

حيث اعتذرت داليا البحيري، عن الفيلم، وكان سبقها الفنان أحمد صلاح السعدني الذي اعتذر هو الآخر بعدما كان من المقرر أن يخوض البطولة مع داليا البحيري، وقرر صناع الفيلم أن يستعينوا بأبطال جدد خلال الفترة المقبلة مما جعل مصير الفيلم مجهولًا حتى الآن.

وكان المخرج أحمد نور قارب على الانتهاء من معاينات مواقع العمل ليدخل بعدها التصوير، ويتواجد عدد كبير من ضيوف الشرف بالإضافة إلى الأبطال خالد سرحان وشيماء سيف.

وكانت تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي عن سيدة تتولى منصب وزاري وفي الوقت نفسه لها التزامات منزلية وعائلية.