بإطلالة أنثوية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت ياسمين صبرى في الصورة وهي ترتدي فستان اسود طويل ، وشعرها المنسدل على كتفيها .
لذا نعرض لكم في هذا التقرير ثلاث أسعارها استفزت جمهور ياسمين صبرى وهي:
قدم أبو هشيمة لزوجته شبكة الزواج عبارة طقم من الماس يبلغ سعره 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى خاتم في اصبعها بتوقيع Diam Jewellery، ومواصفات من عيار 5.8 قيراط، يصل سعره إلى 200 ألف دولار أمريكي.
سعر حقيبة الفنانة ياسمين صبري ...
ارتدت ياسمين حقيبة باللون البرتقالي، وشاركت جمهورها أحدث ظهور من داخل طيارتها،وظهرت ياسمين بهذه الحقيبة عدت مرات سابقة من البراند العالمية Hermes موديل بيركن وسعرها يصل إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.
وكشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.
ولاقت الصور ردودًا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
-شكلك يجنن
-ايه القمر ده
-ملكه بجد
-الاحمر تحفه
وكشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.
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