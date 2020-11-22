بإطلالة أنثوية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت ياسمين صبرى في الصورة وهي ترتدي فستان اسود طويل ، وشعرها المنسدل على كتفيها .

وتعتمد الفنانة ياسمين صبري ، على مواكبة عصر الموضة لعام 2021 من خلال ظهورها بملابس انيقة ومميزة بأسعار باهظة و تعتمد على ارتداء الإكسسوارات مثل ساعة اليد وحقائب اليد بمبالغ مبالغ فيها وهو ما استفز جمهورها .

لذا نعرض لكم في هذا التقرير ثلاث أسعارها استفزت جمهور ياسمين صبرى وهي:

قدم أبو هشيمة لزوجته شبكة الزواج عبارة طقم من الماس يبلغ سعره 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى خاتم في اصبعها بتوقيع Diam Jewellery، ومواصفات من عيار 5.8 قيراط، يصل سعره إلى 200 ألف دولار أمريكي. سعر حقيبة الفنانة ياسمين صبري ... ارتدت ياسمين حقيبة باللون البرتقالي، وشاركت جمهورها أحدث ظهور من داخل طيارتها،وظهرت ياسمين بهذه الحقيبة عدت مرات سابقة من البراند العالمية Hermes موديل بيركن وسعرها يصل إلى 19.995 دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف جنيه مصري.

وتهتم ياسمين صبري دائما بالاكسسورات فدائما ما تختار بعض القطع المميزة ولها ماركات عالمية وكانت الساعة التي ترتديها من براند موناتو وسعرها 30,100 sar.



وكشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.