شناص تقيم معرضا للصور السلطانية تحت الماء

شناص ـ من إبراهيم الفارسي :

تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد نظم فريق السلام للغوص التابع لنادي السلام معرضا للصور السلطانية تحت الماء بميناء شناص التجاري وذلك بالتعاون مع مكتب والي شناص وشرطة خفر السواحل وأفراد الدفاع المدني بالسويق وإدارة الميناء ودائرة الثروة السمكية بالولاية. ويعد هذا المعرض الأول من نوعه في السلطنة يقام بمحافظة شمال الباطنة بولاية شناص حيث ضم صور المغفور له بإذن لله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ عرفاناً وولاء لباني نهضة عمان الحديثة، وصور صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مجددين العهد والولاء في عهده الزاهر، كما ضم المعرض صورا لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب لتقديم كل جديد من عطاء وتفان لبناء عمان المجيدة، حيث شارك أكثر من خمسة عشر غواصا في إنجاز هذا العمل مدفوعين بحب الوطن والولاء للسلطان.

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