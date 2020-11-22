هاشتاج #محمد_رمضان_صهيوني يتصدر تريند "تويتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر هاشتاج #محمد_رمضان_صهيوني، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار له عدة صور برفقة نجوم إسرائليين.

ورد محمد رمضان على مهاجميه بقوله: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم".

إلا أن محمد رمضان لم يسلم من الانتقادات وتسبب هذا التفسير في اشتعال الأمر، حيث يرى الكثيرون من رواد السوشيال ميديا أن محمد رمضان كان على علم بجنسية هؤلاء الفنانين قبل التقاط رمضان صور معهم.

ثم رد محمد رمضان من جديد على منتقديه بـ لهجة عنيفة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق ".

وأضاف رمضان: "تجاهل البعض لهذا الڤيديو يؤكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة ثقة في الله نجاح دائمًا أبدًا".

