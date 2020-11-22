بإطلالة أنثوية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها عبر "انستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديده لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "صبرى" في الصورة وهي ترتدي فستان اسود طويل، وشعرها المنسدل على كتفيها، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.

في سياق منفصل، أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتعتمد الفنانة ياسمين صبري، على مواكبة عصر الموضة لعام 2021 من خلال ظهورها بملابس انيقة ومميزة بأسعار باهظة وتعتمد على ارتداء الإكسسوارات مثل ساعة اليد وحقائب اليد بمبالغ مبالغ فيها وهو ما استفز جمهورها.

يذكر أن اخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانيه" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي، بجانب الفنان احمد مجدي وأيتن عامر.

