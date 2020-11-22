بالكمامة.. محمد رجب يشارك جمهوره صورة من كواليس مسلسله "ضربة معلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رجب، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "ضربة معلم" الذي تم عرض أولي حلقاته امس السبت على فضائية "cbc".

حيث قام "رجب" بنشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلق على الصورة قائلاَ: "كواليس ضربة معلم".

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

كما شارك محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير" إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح اليوم، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

