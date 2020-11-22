بسبب محمد رمضان.. هجوم عنيف من رواد تويتر على نبيل الحلفاوي

تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوما عنيف من بعض متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تعليقه امس على أزمة الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره مع مطرب إسرائيلي.

ورد الحلفاوي على الهجوم الذى تعرض له من خلال تغريدة جديدة قائلا :" اللي بيتحمق أوي ويرد على تعليقي وكأني قلت إنه ما يعرفش".

وأضاف الحلفاوي: "يا ريت يقرا أول جملة وياريت يكون بيفهم اللي بيقراه لأني بصراحة قرفت من المزايدات.. أنا كتبت في الأهرام ضد التطبيع من قبل ما تتولدوا."

وكان الحلفاوى نشر تعليقا أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام كما اعاد نشر تعليق الفنان أشرف زكي.

وقال الحلفاوي: "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".

يذكر إن محمد رمضان، نشر تعليقا جديدا على أزمته المتداولة بعد نشر صورة له مع مطرب اسرائيلى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقال محمد رمضان: "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه ❤️☝???? قال تعالى لكم دينكم ولي دين #صدق_الله_العظيم #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.